Wysocki spodziewa się, że liczba różnorodnych programów wsparcia UE dla ukraińskiego rolnictwa będzie rosła. Prawdopodobnie również dzięki temu uruchomiono program “Przystępne kredyty 5-7-9%” w ramach którego rolnicy otrzymali już 15,6 mld hrywien.

Cele i obszary działania Unii

1.

Celem Unii jest wspieranie pokoju, jej wartości i dobrobytu jej narodów.

to jak to jest?Art. 3.1 TUE mówi:widać że już nawet Traktat o Unii Europejskiej znaczy tyle co nic XDDD