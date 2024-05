Hahahaha. "Broń pneumatyczna". Te obrzydliwe pismaki nie mają pojęcia o czym piszą. Pewnie była to wiatróweczka na CO2 z literą "F" na obudowie co oznacza regulację na rynek niemiecki, max energia do 5J. Z tego gówna nic nikomu nie zrobicie po za strzałem w oko. To jest mocniejszy pistolet na kulki. Zakop za manipulacje.