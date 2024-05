Ma zwrócić pobrane łapówki w wysokości.... 12,5 tysiąca złotych.

Przestępstw dokonał w latach 2016-2019.

I za to dostał 2 i pół roku. Do tego prawie dwa lata odsiedział w areszcie, co mu pewnie zaliczyli. Dwa lata siedział, bo prokurator dwa lata na te 12k zł zbierał dowody. Dlatego nie mógł odpowiadać z wolnej stopy, tylko musiał siedzieć w areszcie.

Absolutnie nie mam zamiaru bronić jego czynu, bo jest moralnie zły. Jednak kłóci Pokaż całość