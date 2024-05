Nie ma czegoś takiego jak czas, czas to złudzenie wygenerowane przez ludzki umysł obserwujacy zachodzace zjawiska fizyczne, czas da sie okreslić tylko wtedy gdy jedno zjawisko widzi sie na tle drugiego, jeżeli widziałbyć krecąca wie kulke, a oprócz niej byłaby pustka, nie miałbyś żadnej referencji to nie mógłbyś określić z jaka predkościa sie obraca a co za tym idzie jak szybo upływa czas. Czas to iluzja.