Mam kilka takich urządzeń na działce. Ich budowa jest dość prosta - jest akumulator biomasy do którego przyłączone są panele do fotosyntezy - kilka tysięcy małych urządzeń. Zbierają energię CO2 i zasilają akumulator, którego masa się zwiększa. Gdy akumulator dostatecznie urośnie wystarczy go spalić.