Ja tam nie widzę , żeby entuzjazm opadł wśród politycznej hołoty. Widać to po tym ilu obecnych ministrów chciałoby spierydolic do Brukseli. Tacy to patrioci. Niech was ręką boska chroni przed głosowaniem na tych sprzedawczyków, dorobkiewiczów w nadchodzących wyborach. Oni by własną rodzinę sprzedali za paczkę fajek.