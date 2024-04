Podoba mi się to że jest zdolny do optycznego naprowadzania na wskazany cel, rozwiązuje to problem słabego sygnału w terminalnej fazie gdy między dronem a operatorem są przeszkody terenowe oraz zmniejsza ryzyko że dron zostanie ogłupiony w ostatniej chwili przez zagłuszanie.

Do tego jest po prostu sprawia że dron jest łatwiejszy w użyciu niż gdy musisz go ręcznie pilotować