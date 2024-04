Tak to działa:

Miej najlepszego kolegę którego wspierasz, pomagasz i robisz wszystko dla niego. Raz mu odmów to zostanie Twoim wrogiem.

Miej jakiegoś kolegę którego średnio lubisz, raz mu pomożesz to będzie pamiętać o tym cały czas nawet jak mu później odmawiasz. Od czasu do czasu będzie wychwalać Twoją pomoc.