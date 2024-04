Wystarczyło powiedzieć że jest to działalność nierejestrowana prowadzona od bieżącego roku, i tak bym to ugryzł gdyby "KTOŚ" pytał. :)



Nie zmienia to faktu że przez dwie godziny Panowie nie potrafili określić dokładnych celów swojej działalności, utwierdzając moje przeświadczenie o tym że mam do czynienia z "szurami".



Mazurek co jakiś czas zachowywał się "skandalicznie", i zamiast wyciągać informację cały czas starał się "obśmiać" całe to wydarzenie, ale w taki płytki i mało Pokaż całość