Piękny teatr USA ciągle mówią, że nie są za takimi atakami, a one się dzieją;p Przecież Wujek Sam ma na Ukrainie swoich ludzi i takie rzeczy notorycznie nie działby by się bez ich przyzwolenia. dodatkowo przegłosowali ostatnio rekordowy budżet i dostawy broni do Ukrainy;p. To po prostu ma na celu spowolnić Kacapów zanim się Ukraina znowu dozbroi i powoła więcej ludzi.