W Brazylii 2-latek zmarł z powodu powikłań związanych z zapaleniem oskrzeli. Kiedy rodzina później zebrała się, żeby go pożegnać, on nagle zaczął się ruszać, po czym usiadł i poprosił ojca o wodę, bo chciało mu się pić. A jak się już napił, to znowu padł martwy i nie udało się go już uratować: https://www.huffpost.com/entry/brazilian-boy-comes-back-to-life_n_1578283