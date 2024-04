Co by nie mówić oni są już tam nie potrzebni, Azerowie wypędzili prawie wszystkich Ormian.

Korytarz Lachin do Arcachu który mieli "ochraniać" nie istnieje, pewnie dostali tez sugestie od Baku by wypierniczali bo będą kolejne nieumyślne wypadki i ostrzały.

Sytuacja na Ukrainie nie ma nic z tym wspólnego chociaż prawie 2000 żołnierzy może gdzieś tam ruskim pomóc.

15 brygada Gwardii to ta która się ewakuuje walczyła na Ukrainie w 2022 roku.