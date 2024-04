Trzeba obserwować i zapamiętywać jak bardzo pańska łaska na pstrym koniu jeździ. Administracja Bidena - nie atakować rafinerii bo to cel cywilny (czytaj : rafineria to uprawniony cel ale ceny ropy skoczą do góry i przegramy wybory), opozycja - nie dawajmy UA pieniędzy bo korupcja I kradną a w ogóle to u nas bida i nie mamy kasy no i Izraelowi trzeba dać (czytaj: Biden położy tą wojnę i to jego będą Pokaż całość