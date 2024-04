Pomijając całośc twórczosci książulo, gdzie 3/4 contentu kebabowego nie ma sensu bo nie jest z ukrytej kamery, to kebab w tym kraju traktowany jest jak wysysacz kasy od ludzi. Dają gówno, jeszcze to gówno na wadze ważą przed nałożeniem miesa aby 5g nie było za duzo. Co to #!$%@? apteka czy kebab ? Z drugiej strony takie wyliczanie co do skrawka to chyba jedyna szansa aby dostać kebab z miesem a nie Pokaż całość