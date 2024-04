Izraelczycy zeszli poziom niżej w upodleniu od ruskich.

Ruscy i izraelczycy popełniają te same zbrodnie. Okupują bezprawnie zagarnięte tereny. Cywili traktują jak tarcze strzelnicze. Ale....

......ruscy toczą otwartą wojnę z ukrainą, a mimo to te bezmuzgowia kremlowskie nie odważyły się zaatakować ambasady ukraińskiej na terenie trzeciego państwa. Izrael to zrobił.