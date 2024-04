Left to right: La Croix, 23, Alrico Nelson-Martin, 20, Jordan Walters, 24, and Jashy Perch, 20

Mając 24 lata nadal wyglądałem jak dzieciak... No ale kto tam sprawdza dokumenty imigrantów z Afryki...Pomijając fakt, ze prokuratura i sąd przyklepała im zamiar uszkodzenia ciała a nie morderstwa. Kur@ jak strzelasz do kogoś to chyba nie jest trudno uwierzy, że chciałeś zabić?