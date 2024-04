Ja pomimo wszystko wolałbym biedotę z Nairobi na wizach niż kacapską swołocz z obywatelstwem.Pieniądze w tym przypadku nie mają znaczenia, bo swołocz zawsze pozostanie mentalnie swołoczą. Ja wiem, że pieniądze nie śmierdzą, ale co innego pozwolić kacapom kupować nieruchomości tak jak robi to Dubaj, a co innego nadawać im obywatelstwo i wszystkie prawa.