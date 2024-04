Niestety ale ostatnimi laty tyle odklejonych #!$%@?ów przyjechało do Holandii czy Niemiec że głowa mała.

Jakby wierzyć w to kim oni są to pracowałem z byłym gromowcem, pilotem F-16 itd. A przyjechali do Holandii i pracują za 450-550€.

I myślą że są #!$%@? wie kim, dobrze że ja tylko 3 miesiące pracowałem przez agencję bo psychicznie z takimi bajkopisarzami długo się nie wytrzyma.