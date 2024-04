A potem dziennikarze sie dziwią czemu nikt nie zwraca na nic uwagi.



Zanim ktoś napisze, że w poważniejszych sprawach to można na policję zadzwonić. Przy zaśmiecaniu nawet jak to by był kontener każą iść do Straży Miejskiej. Straż Miejska we Wrocławiu się nie wyrabia i nawet przy ewidentnych sytuacjach potrafi Ci odpisać, że nie znalazła sprawców po 2 latach wiec jest jak jest.