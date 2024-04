Osobnix lewakoseksualny ma kartę i płaci rachunki znajomym bo to tylko karta. Dzwoni do mamy, żeby pochwalić się, że ma 4000 dolarów kredytu, więc mama powinna być dumna. Mama wyjaśnia że kredyt na karcie to dług. "Ale co to jest ten dług?"... Dług to coś co trzeba spłacić powiada mama. Kurtynaaaaaa