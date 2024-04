Dzieciaki potrafią być agresywne i #!$%@?ące, ale dorosły powinien umieć panować nad własnymi emocjami. Ja często jak dzieciak mnie #!$%@? to zwyczajnie wychodzę na 5 minut, ochłonę i dopiero wtedy do niego wracam by ogarnąć temat na spokojnie. Największy błąd rodzica, to na agresje ze strony dziecka odpowiadać również agresją.