Brawo, brawo. No #!$%@?, brak słów po prostu. I to ponad 2 lata od wybuchu wojny na Ukrainie i jeszcze większej polaryzacji na linii wschód - zachód. Sami za to pozbawmy się przemysłu w imię ekologicznych ideałów, może kiedyś ktoś, kto ma to wszystko gdzieś, do nas przyjdzie i sobie wszystko po prostu weźmie.