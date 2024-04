Znajomy kupił mieszkanie i miejsce parkingowe. Parking miał na -2, skos podjazdu był duży i zaczepiał zderzakiem bo miał niskie auto. Zadzwonił do dewelopera ze skargą i go zlali. Poszedł do biura, to mu wmawiali, że to jego wina. Napisał pismo, to mu odpisali, że samochód ma zły, a poza tym odbiór był, akt notarialny podpisany i w umowie są takie zapisy że może ich cmoknąć w pompkę. Kolega jest prawnikiem, co Pokaż całość