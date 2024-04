A co im oferuje, obecna lewica kojarzy się tylko z dwoma tematami:

- gdzie wisi krzyż

- kto co sobie do dupy wkłada

No i ewentualnie progresywne podatki na poziomie 75% dla najlepiej zarabiających, czyli powyżej 5000zł brutto ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )