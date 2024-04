Najważniejszy powód dla którego powinni wyrzucić tego parcha z Polski nawet nie jest to, że jest bezczelny, ale facet nie zna języka polskiego, co jest jawnym okazaniem lekceważenia już w momencie, jak nic nie mówi. To co powiedział, to jest wisieńka na torcie. Zaś ambasador Palestyny mówi po polsku i reprezentuje pełną kulturkę