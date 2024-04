Nie znam się więc się chętnie wypowiem:

1. to jest Bangladesz. (Mymensigh - to jest miasto w płn Bangladeszu)

2. prawdopodobnie jest to święto Eid, czyli główne święto religijne muzułmanów w Bangladeszu. Około 8 milionów ludzi opuszcza miasto Dhaka w kierunku swoich domów w małych miastach i wioskach, aby świętować zakończenie ramadanu, więc tysiące ludzi podróżuje na dachach zapchanych pociągów w swe rodzinne strony, bo nie ma miejsc.

3. Nigdy nie byłem