Wstęp do dyskusji:

Poprawcie mnie jeśli sie mylę ale dotychczas - 4 klasa wszystkie podręczniki z jakich korzystało moje dziecko miały wersje elektroniczna. Czy tak jest w starszych klasach - nie wiem. Natomiast problemem, moim zdaniem, jest nie to, ze nie ma wersji elektronicznej, tylko ta wersja jest do kupy. Te książki są dostępne albo przez specjalna przeglądarkę albo apke na androida i jest to piekielnie niewygodne aby to przeglądać czy wydrukować. Pokaż całość