W sumie śmieszne jest to całe zastanawianie się "ilu chce", czyli "ilu będzie walczyć", szumne zapowiedzi jak to kto dokąd ucieknie.

Skwitować to można starym powiedzeniem "tak se mały Jojne wyobrażał wojnę".



Jak wybucha wojna to prawie nikt nie chce walczyć i życiem ryzykować i każdy stwierdza że on nie walczy, wyjeżdża, ucieka (włącznie z zawodowymi żołnierzami).



Tyle że nikt ich nie będzie pytał co oni sądzą i co mają zamiar zrobić. Pokaż całość