Fakt liczył regularne ceny i przeważnie wychodziło na niekorzyść Biedronki względem Lidla.

Pokaż całość

A Super Express jak liczył? To pi...nie o "podstawowym koszyku" jest po prostu śmieszne, każdy konsument, który ma w pobliżu i Lidl i Biedronkę jest w stanie bez problemu stwierdzić, co jest tańsze w jednym a co w drugim sklepie i że żadnych cudów po prostu nie ma. Ja osobiście nie spotkałem nikogo co by kupował ten mityczny