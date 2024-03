Trudno się temu stanowi rzeczy dziwić.

Policjanci kokosów nie zarabiają a praca jednak niebezpieczna i stresująca mimo stosunkowo niskiej przestępczości w naszym kraju na chwilę obecną.

Braki kadrowe prowadzą to przemęczenia istniejącej kadry, która albo przenosi się do pipidówków gdzie co prawda mniejsza pensja ale święty spokój albo odchodzi z pracy z chwilą nabycia praw emerytalnych.

