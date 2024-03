We have reports and evidence of the injections successfully building in xz 5.6.x versions built for Debian unstable (Sid)



Także jeżeli chodzi o wersje Debiana i podatności:

12.0 - wersja stabilna - niepodatna

13.0 - wersja testowa - niepodatna

SID - wersja niestabilna, eksperymentalna, "poligon doświadczalny" - podatna