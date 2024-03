To jest pan od Wojciecha Żabińskiego - Wojtek z Zanzibaru. Ułożony z miejscowym półświatkiem jak Zamerz czy inni policjanci na "emeryturze" wpiszcie sobie: poszukiwany Andrzej Sądzą, zamordowany Michael Sadza. To zrozumiecie dlaczego dostał symboliczny tysiąc. Jak kogoś interesuje historia teraźniejsza Polski to zapraszam na YT: KryminalnyKwadrans