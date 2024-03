Blaah, prosta sprawa - jest właściciel, wszystko podane na talerzu.

Żaden powód do dumy.

Gdyby jednak służby zajęły się tymi trudniejszymi sprawami, gdzie tajemnicze siły komuś na wynajętą działkę na słupa syf podrzuciły, to byłoby czym się chwalić.

Albo, gdyby chociaż, partycypowały w kosztach neutralizacji...

No, niestety, nie da się.