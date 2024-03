Przez lata była mowa, że PiS jest niezatapialny, że żadne afery mu nie przeszkadzają. Ale to co "żelazny elektorat" tzw. "opozycji demokratycznej" prezentuje na szczeblu samorządowym to naprawdę przebija PiS. Może być 1000 artykułów o Sutryku, ale skoro poparł go wódz Tusk to i tak będzie prezydentem na kolejną kadencję. Bo jakby Tusk wystawił wiadro na prezydenta Wrocławia (Warszawy, Poznania... wstaw dowolne duże miasto) to by wiadro zostało prezydentem, tak głosują młodzi Pokaż całość