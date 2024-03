ciekawe, że to jest stronnictwo które z jednej strony dekadami broniło oceny że należy zapomnieć, do dzisiaj broni wersji że nawet jak ktoś sąsiada na ruskie zlecenie po plecach okładał to należy się wyższa emerytura, a jednocześnie stoi na stanowisku ani krok wstecz z aktualnym wrogiem politycznym.