Czyli w praktyce mówi się wszędzie, że nie ma co się uczyć na blachę a uczyć wyszukiwania informacji i że system edukacji jest przestarzały i niedostosowany do dzisiajszych potrzeb ale teoretycznie w każdej chwili może być wielka burza na słońcu która zaora całą elektronikę i wrócimy do czasów, gdzie to co w głowie było najcenniejsze