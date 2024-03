Uważam (to jest tylko moja opinia) że brak zapewnienia rodzinie odpowiedniego mieszkania, powoduje SPADEK DZIETNOŚCI w naszym kraju.De fakto tworzenie PRAWA które powoduje pogłębienie KRYZYSU mieszkaniowego dla osób w wieku rozrodczym, jest działaniem na szkodę PAŃSTWA.Teraz moje realne pytanie, czy można by to podpiąć pod Kodeks karny Art. 127. § 1.