Przypomnijmy, że burmistrz Nowego Jorku Eric Adams z Partii Demokratycznej, jest zwolennikiem programu "Defund the Police", i w budżecie finansowym NYC na lata 2024-2025, wprowadził zmniejszenie budżetu na policję, co skutkuje zmniejszeniem ilości policjantów na ulicach miasta. Ale co tam dla bogatych nowojorczyków mieszkających na przedmieściach i przemieszczających się samochodami, zwiększenie przestępczości w centrum i metrze, najważniejsze że burmistrz czarnoskóry.