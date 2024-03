traktowaniu więźniów

Sam fakt, ze kobiety trafiaja do kobiecej celi, i nie musza sie uzerac z meskimi wspolwiezniami, jest swego rodzaju zlagodzeniem kary za to ze sie urodzilas prawidlowej plci. No wyobrazcie sobie ze seryjny morderca, gwalciciel, i pedofil trafia se do celi z kobietami. A jesli jest kobieta, to trafi.