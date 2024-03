Widzę, że wykopkowi eksperci do spraw obronności oraz trolle karła Matczaka już aktywni... "Zestrzelić", "uruchomić art.5 NATO", "bijcie kacapa (ale Wy, nie ja)", "Tygrysek do dymisji"...



1. By zestrzelić taką rakietę trzeba mieć pewność gdzie spadną szczątki

2. By zestrzelić taką rakietę trzeba mieć czas by to zrobić nad naszym terytorium (pocisk był u nas 39 sekund...)

3. By zestrzelić taką rakietę trzeba mieć zgodę dowództwa NATO

4. Tygrysek nie ukrywał tego Pokaż całość