Pokaż całość

odpowiedz brzmi:80% społeczeństwa to bezmyślne barany sterowane emocjami, wystarczy ich przestraszyć żeby w amoku zrobili WSZYSTKO.oni zrobią absolutnie wszystko co im ich pan z TV na slajdzie pokaże aby tylko bać się odrobinę mniej...a na deser zaatakują z pełną wściekłością każdego kto nie boi się tak jak oni i nie robi tego co pan z TV kazał.żeby było śmieszniej to często inteligentni ludzie (wydawało by się