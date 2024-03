Mamy już spadek 20-25% w produkcji benzyn i diesla. Do tego import paliw i zakaz eksportu na 6 miesięcy.

To jeszcze nie jest katastrofa, ale jeśli Ukraińcy będa osiągali sukcesy tym tempie to na koniec roku czeka ruskich załamanie gospodarki i przesiadkę na konie.

Jeśli uda się zniszczyć/unieruchomić kolejne 15-20 rafinerii to padnie praktycznie cała logistyka i produkcja.