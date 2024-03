A np: tłusta, spasiona, zalana itp.? Jakoś im trzeba dać do zrozumienia.



Akurat wczoraj poruszałem ten temat z kolegą który ostatnio się spasł (180cm/105kg). Mówi że widział się z kumplem po jakimś roku przerwy i pierwsze co mu powiedział to: Benek, jest grubo. Zawsze byłeś taki szczupły chłopak, jak ty wyglądasz. Ogarnij się.



Jak zareagował? "Ma rację.ostro się zapuściłem i coś muszę zrobić bo to już przegięcie"



Także nie bójcie się motywować