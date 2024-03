Pewnie zostanę mocno zminusowany ale z mojego punktu widzenia sprawa wygląda tak. W młodym wieku zawsze unikałem alkoholu, nigdy mnie to nie bawiło. Wolałem sporadycznie trawkę plus inne wspomagacze typu amfetamina czy bardzo sporadycznie koks. I tak było do 32 roku życia, kiedy się rozwiodłem. Czemu to się stało? Bo moja teraz już była małżonka jest alkoholiczką. Nie dało się z nią wytrzymać. Zresztą do dzisiaj jest. I teraz plot twist. Rzuciłem Pokaż całość