Ukraina niszczy rafinerie a nie miejsca wydobycia czy eksportu ropy. A to są zasadniczo dwie różne kwestie i to ogromne. Bo rozwalona rafineria nie przerobi ropy, która będzie musiała być dodatkowo wyeksportowana. Cena ropy na świecie przez to powinna spaść a nie wzrosnąć. Bo nie można od tak sobie zamknąć z dnia na dzień szybów wydobywczych. Mogą być e.w problemy z przerobionym produktem (benzyna, diesel itp.) na którą Rosja miała największą marże. Pokaż całość