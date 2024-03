"Było założenie, że poobiecujemy, a potem się powie, że Duda, ludzie to jakoś kupią. Tymczasem ten obywatel trochę się zrobił bezczelny, ma taką listę, co zostało obiecane i sobie odhacza, co już dostał." Tusk zapowiadał zrealizowanie 100 konkretów w 100 dni, udało się spełnić 17.