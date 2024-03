Jak tak oglądałem nagranie, to wygląda mi to bardziej na ćpuna który dostał ognia od randoma i sam się podpalił kiepem.

Na początku myślałem, że mu podpalił włosy, ale dalsze sekundy na to nie wskazywały.



edit:

A nie, jeszcze raz obejrzałem i faktycznie podpala mu włosy. Ale kolo musiałbyć naćpany... wydaje mi się, że nawet pijany jakby mu się zapalił łeb to by zaczął biegać i próbować to zgasić.