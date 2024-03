Dobra proza czy choćby tylko dobry scenariusz, są pisane w pewnym rytmie, dlatego przekład nigdy nie powinien polegać jedynie na dosłownym przetłumaczeniu tekstu, nawet jeśli jest to zrobione we właściwym kontekście. Sztuką jest zachować rytm oraz kunszt autora przejawiający się również w wielu innych aspektach. Czasem zresztą jest to nawet niemożliwe, dlatego wiele czasu upłynie zanim jakiekolwiek tłumaczenia w locie przez algorytmy AI będą miały sens. Póki co są to mrzonki, tak Pokaż całość