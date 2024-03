Nie do wiary, ilu tutaj zwolennikow tego wieśniaka... Jak czytam, że Trump przeciwstawi się 'establiszmentowi i wojnom' to smutno się czlowiekowi robi na sercu jak bardzo naiwni są ci, którym wydaje się że posiadając wiedzę z yt posiedli coś więcej niż 'wiedzę lvl establiszment.'



Moja rada żyjcie swoim życiem tu i teraz, bo próba ogarnięcia świata z lvl filmiki, to strata czasu i nieskończony pole minowe.

Swoją drogą to straszne bo dziś