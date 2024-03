Jedynie komu robią źle, to okolicznym mieszkańcom:

- utrudnienia w dostaniu się do pracy do Niemiec

- problemy z dostawami i wywozami z firm produkcyjnych

- nadrabianie kilometrów, objazdy i podwyższone koszty dla firm transportowych

- spadek sprzedaży towarów w tym paliwa z dużej liczby stacji paliw dla samochodów ciężarowych

- spadek sprzedaży usług około transportowych(restauracje, parkingi oraz serwisy samochodów ciężarowych)



Ciekawe kto pokryje wypłaty jak nic w warsztacie nie naprawimy, bo